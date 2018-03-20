Діти Запорізької області вшанували пам’ять загиблих воїнів чудовим концертом у школі

Минулими вихідними гвардійці 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України відвідали загально-освітню школу №2
м. Вільнянськ Запорізької області, де місцеві вихованці шкіл влаштували справжнісінький концерт для військовослужбовців та своїх вихователів. Таким чином діти висловили подяку захисникам України та вшанували пам’ять загиблих воїнів АТО.
Перед початком заходу присутні вшанували пам’ять загиблих воїнів хвилиною мовчання, а ведучі висловили слова вдячності та підтримки військовослужбовцям військової частини 3029 НГУ, яка і зараз виконує службово-бойові завдання на сході нашої країни.
Після чого юні співаки та танцюристи вражали присутніх гостей та гвардійців виконанням яскравих номерів, які вони чудово виконували ледь стримуючи хвилювання. Маленькі таланти співали пісні та виконували не прості хореографічні постановки, даруючи свою щирість та любов усім глядачам. Зі сцени лунали слова вдячності та справжньої віри в українських захисників, що не могло не задіти почуття присутніх воїнів.
До заходу також приєднався голова міста Вільнянськ, який привітав дітей, подякував їм за такий чудовий спосіб підтримки захисників України. Керівництво освітніх закладів відзначило юних талантів та керівників творчих колективів почесними грамотами та подяками.
Концерт справив надзвичайно приємні враження на військовослужбовців, підбадьоривши їх та надихнувши на сумлінне виконання свого військового обов’язку, тому що такі заходи дають можливість зрозуміти важливість та значимість захисту нашого народу та майбутнього України.
«Нам було дуже приємно бути присутніми на цьому заході, треба частіше відвідувати такі концерти, де так щиро поважають військовослужбовців…»- поділився враженням старший солдат Микола Просенюк.
Редактор Олег Соловйов