ДО УВАГИ ГРОМАДЯН! На Запорізьку область насувається черговий циклон!

Складні погодні умови 17-19 березня були наслідком переміщення по території України серії активних південних циклонів. Пройшли опади, 17 та вночі 18 березня у вигляді дощу, вдень 18 та вночі 19 березня у вигляді дощу, снігу та льодяної крупи. У Запоріжжі вночі 19 березня були зафіксовані сильні опади у вигляді снігу та льодяної крупи.
У північних районах області утворився сніговий покрив, висота якого на 08:00 19 березня коливалась від 1 до 4 см. В південних районах сніговий покрив відсутній. Спостерігалось посилення східного вітру до 20 м/с. Впродовж доби 18 та вночі 19 березня на території області відмічалась ожеледь діаметром 1-7 мм.
20-22 березня очікується переміщення по території України чергової серії активних південних циклонів. Протягом доби 20 березня на території Запорізької області хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, місцями туман, вдень мокрий снігу та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця, вітер східний до 12 м/с, температура повітря вночі 3-8 морозу, вдень від 2 морозу до 3 тепла.
Рятувальники запорізького гарнізону знаходяться на посиленому варіанті несення служби. На цілодобовому чергуванні перебуває близько 300 чоловік особового складу та 100 одиниць техніки. У бойову готовність переводиться техніка підвищеної прохідності та важка інженерна техніка, яка буде задіяна у разі ускладнення погодних умов. Постійний моніторинг за обстановкою на території області здійснює мобільна оперативна група.
Тому, фахівці ДСНС області вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки).
Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі.
Не наражайте себе на небезпеку! Не допустіть трагедії в ваших родинах!