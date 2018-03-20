Дивина тижня

Тваринка с розумними та уважними очима-черепаха Степаніда, мешкає у відділі сільськогосподарської літератури обласної універсальної наукової бібліотеки. Черепаха –улюбленка читачів та робітників бібліотеки. Без сумніву, вона десь зберігає свій золотий ключик, який в решті зробить щасливим найрозумнішого, та найосвіченішого читача. Степаніда дуже радіє спілкуванню з людиною, кажуть що навіть допомагає розгадувати кросворди, як це відбувається, ми не знаємо. Спробуйте дізнатись самі, завітавши до бібліотеки.
Не тільки черепаха, а й інші цікаві тваринки знайшли притулок та своє щастя в обласній науковій бібліотеці. Бо там старанням небайдужих дівчат-робітниць, зокрема Дарини Буша, створен невеличкий живий куточок, в якому і відбувається їхнє тихе життя. Дивовижні величезні слимаки розміром з долоню дорослої людини, крихітні тушканчики, та бурундуки, екзотичні тропічні жабки-це той живий дивосвіт, це ті краплинки добра, яких потребує душа людини, а особливо дитяча душа.
Олександр Максимов, текст, фото