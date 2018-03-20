Юліана Козаченко: “Запорізькі платники забезпечили майже мільярд гривень податку на доходи фізичних осіб”

Надходження податку на доходи фізичних осіб м. Запоріжжя та області у січні-лютому склали 957 мільйонів гривень (без даних великих платників податків, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 217 мільйонів або на 29 відсотків більше, ніж за аналогічний період минулого року. Лише у попередньому місяці платники забезпечили півмільярда гривень ПДФО, що перевищує сплату у лютому 2017 року на 107 мільйонів.
Із загальної суми податку, перерахованого за два місяці, 717,5 мільйона надійшло до місцевих бюджетів, 239 мільйонів – до державного.
Керівник фіскальної служби регіону наголосила, що значні податкові відрахування зафіксовані від підприємств-виробників електроенергії, добувної промисловості, залізничного транспорту, організацій та установ оборони, охорони громадського порядку, безпеки, освіти та державного управління.
Головне управління ДФС у Запорізькій області