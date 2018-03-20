НСЖУ ініціює активізацію об’єднавчих засад у співпраці друкованих видань та «Укрпошти»

Спільну нараду керівництва «Укопршти» та редакторів регіональних друкованих видань ініціював голова НСЖУ Сергій Томіленко з метосформувати конструктивний діалог між листоношами та журналістами. Бо саме від успішності їхньої співпраці врешті залежить і тиражність передплати, і якість інформування читачів, і, як результат, ефективність розбудови громадянського суспільства в Україні. Адже саме періодика є одним із інструментів дієвого впливу на громадянські процеси в нашій державі.
Такий захід відбувся вперше. І саму можливість повести відверту розмову і журналісти, і представники «Укрпошти» високо оцінили, як ефективний засіб досягти порозуміння у спірних питаннях.
Зокрема, мова йшла про безпідставне, на думку редакторів видань, підвищення тарифів на свої послуги, яке «Укрпошта» здійснює зазвичай без прийнятного за термінами попередження, ставлячи видавців перед їх фактом.
– З огляду на те, що підвищені тарифи «Укрпошти» лягають непосильним тягарем на вартість передплати наших видань, а їх складова у переплаті подекуди сягає 40-50% її вартості, то хотілося б, щоб «Укрпошта» розділила з нами цю відповідальність перед передплатниками і взяла на себе зобов’язання утримувати кількісні показники передплатних тиражів на рівні попередніх періодів, – висунула пропозицію в.о.головного редактора газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна, одна з активісток заходу.- Треба запровадити такий розрахунок підвищення тарифів «Укрпошти», який би був пов’язаний із передплатною тиражністю видань, забезпеченою листоношами.
Колеги-редактори підтримали таку ідею. Втім, вона не знайшла підтримки у представників «Укрпошти». Так, перший заступник з фінансових питань генерального директора «Укрпошти» Олександр Чернявський наголосив, що віднедавна головним драйвером підвищення тарифів на ввіреному йому підприємстві є підвищення рівня мінімальної заробітної плати, а також гостра необхідність модернізувати технічний стан підприємства. Наразі, воно працює у збитковому режимі. Разом з тим, допоки держава не продемонструвала належної зацікавленості у вирішенні цих проблем. Відсутня державна політика щодо розбудови державної пошти межує з недотриманням державної інформаційної безпеки, в цілому. Тож тільки поточного року «Укрпошта передбачає ще принаймні двічі підвищити свої тарифи для видавців періодики. В цілому, за попередніми підрахунками це підвищення сягне 49%. І це, на думку представників «Укрпошти», допоможи зменшити рівень збитковості їх підприємства щонайменше на 30%.
Обговоривши свої нагальні проблеми і потреби, учасники зустрічі зійшлися на думці про необхідність привернути увагу Уряду і Верховної Ради до нагальної потреби сформувати з коштів держбюджету фонд підтримки «Укрпошти».
– У цьому питанні потрібна солідарна позиція журналістського загалу, щоб «Укрпошта» не залишилася заручником ситуації, – підбив риску голова НСЖУ Сергій Томіленко.
Учасники заходу домовилися сформувати робочу групу, яка напрацює пропозиції для вирішення гарячих проблем у стосунках між поштарями та видавцями.
Олександра Воронцова