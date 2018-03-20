ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА ВЧИНИЛА АНТИКОНКУРЕНТНІ ДІЇ

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов’язала Запорізьку міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Відділення визнало порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції дії Запорізької міської ради, які полягають:
1) у включенні до Положення про порядок оформлення документів на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності у м. Запоріжжі, затвердженого рішенням 8 сесії ради від 25.08.2016 № 52, додаткових підстав для анулювання дії паспорта прив’язки тимчасової споруди до закінчення строку його дії;
2) у включенні до Положення про порядок розміщення засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі, затвердженого рішенням 8 сесії Ради від 25.08.2016 № 52, умови щодо отримання першочергового права на розміщення засобів пересувної мережі суб’єктами господарювання, які раніше правомірно розміщували такі засоби пересувної мережі в указаному місці;
3) у включенні до Положення про порядок розміщення засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі, затвердженого рішенням 8 сесії Ради від 25.08.2016 № 52, підстави для скасування розпорядження райадміністрації, зокрема, у випадку набрання законної сили (двох і більше протягом року) постанов адміністративного органу у справі про адміністративне правопорушення за ст.152 Кодексу України про адміністративні правопорушення та відповідного висновку комісії по упорядкуванню роботи об’єктів сфери обслуговування;
4) у встановленні Положенням про порядок укладення договорів на право користування місцем для розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі та визначення розміру плати за цими договорами, затвердженого рішенням 8 сесії Ради від 25.08.2016 № 52, для власників (користувачів) тимчасових споруд площею понад 25 кв. м більшої оплати за право користування місцями для їх розташування (з коефіцієнтом 1,2 до базового розміру місячної плати);
5) у встановленні Положенням про порядок укладення договорів на право користування місцем для розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності та засобу пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг у м. Запоріжжі та визначення розміру плати за цими договорами, затвердженого рішенням 8 сесії Ради від 25.08.2016 № 52, меншої оплати за право користування місцями для розташування засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі та сфери послуг площею від 40 до 100 кв. м та понад 100 кв. мз шляхом застосування понижуючих коефіцієнтів відповідно 0,7 та 0,25 до базового розміру місячної плати.
Такі дії Запорізької міської ради призвели до обмеження (спотворення) конкуренції на ринку реалізації товарів, надання послуг і виконання робіт у тимчасових спорудах в межах м. Запоріжжя та ринку дрібнороздрібної торгівлі та надання послуг в засобах пересувної мережі в межах м. Запоріжжя.
Відділення зобов’язало Запорізьку міську раду припинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
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