Святослав Шевчук у Варшаві: «Ми маємо допомагати собі самі»

“Війна триває, попри те, що заголовки ЗМІ в Західній Європі вже не говорять про це”, – сказав під час міжнародної конференції “Революція, війна та її наслідки”, що проходила 16 березня у Варшаві (Польща), голова Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) Святослав Шевчук.
“Хочу підкреслити, що ми маємо допомагати собі самі, підтримувати одне одного, адже якщо ти можеш покластися на себе, то зможеш розраховувати на допомогу сусідів та друзів”, – зазначив він.
Глава УГКЦ подякував всім тим, хто в Європі на багатьох рівнях пропонував свою допомогу, зокрема через впровадження санкцій проти Російської Федерації, і через це сам зазнає збитків. Він закликав європейських політиків, приймаючи рішення, зважувати політичні та економічні питання, і пам’ятати, що на шальках терезів – людські життя в Україні.
Одним із таких рішень він назвав питання відмови від російського газу.
«Якщо в країнах ЄС ви піднімаєте питання, чи можна повністю відмовитися від російського газу, спитайте у колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка. Він розповість вам, як це можливо. До 2014 було важко знайти країну, яка була б настільки залежна від російського газу й нафти, як Україна. Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк та його уряд довели, що від цієї залежності можна позбавитися”, – наголосив він.
З відомих політиків у конференції “Революція, війна та її наслідки” брали участь 45-й президент Франції Франсуа Олланд та прем‘єр-міністр України 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк.