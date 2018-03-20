У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у будинку

18 березня о 21:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Ярославській Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить другий поверх та дах житлового будинку, домашні речі в ньому на загальній площі 90 кв.м.
Через те, що район безводний, подача води на гасіння здійснювалася методом підвозу.
О 22:02 вогнеборці локалізували загорання, а о 00:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 23 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
19 березня о 01:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Космонавтів с. Зірка Якимівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кімната та домашні речі на загальній площі 12 кв.м.
О 01:47 вогнеборці локалізували загорання, а о 02:38 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: бійці ДСНС ліквідували наслідки ДТП
18 березня о15:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху «Харків-Сімферополь» поблизу з с. Високе Михайлівського району.
Як з’ясувалося, автомобіль «Шевроле Авео» з”їхав у кювет та перевернувся. Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою буксировочного тросу перевернули машину та витягли на проїзну частину дороги.
Водія каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до Михайлівської центральної районної лікарні.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогонь знищив 250 тюків з соломою та 70 з сіном
18 березня о 20:40 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватних домоволодінь по вул. Космонавтів в с. Зірка Якимівського району сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять 250 тюків з соломою та 70 з сіном.
Гасіння пожежі ускладнювали сильні пориви вітру. О 21:30 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:50 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку залишків для запобіганню повторного займання.
Причини пожежі встановлюється. За фактом подій відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до керівників сільгосппідприємств та організацій, фермерів та власників приватних господарств з проханням дотримуватись вимог правил пожежної безпеки під час зберігання зібраного врожаю. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та, як наслідок, призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.