У Запорізькій області рятувальники ліквідували наслідки вибуху

18 березня о 21:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про подію, яка сталася на території приватного домоволодіння по вулиці Центральній Василівського району м. Дніпрорудне.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що внаслідок вибуху твердопаливного котла сталося пошкодження шлакоблочної стіни та металевого покриття окремо розташованої будівлі.
Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, в будинку проживає 63-річна господарка. Жінка була сама вдома. Для опалення помешкання власниця розтопила котел на твердому паливі. Через викид пару і гарячої води стався вибух без подальшого горіння.
Бійці ДСНС провели попередню розвідку з метою виявлення можливих постраждалих. Переконавшись, що життю господині, яка на момент вибуху, знаходилась в іншій кімнаті, нічого не загрожує, рятувальники провели розбір зруйнованих конструкцій.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
18 березня о 06:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху «Запоріжжя-Донецьк» в Новомиколаївському районі.
Як з’ясувалося, автомобіль «Дэо Нексія» з’їхав у кювет та самостійно не зміг виїхати.
Прибувши на місце події, рятувальники за допомогою буксировочного тросу витягли автівку на проїзну частину дороги.
В наслідок події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.