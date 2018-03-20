Володимир Стефанів: «Що ти робив, коли у нас війна була?»

Володимир Стефанів, стоматолог, хірург-імплантолог (Запоріжжя), як лікар і харизматична особистість, був завжди відомий в колі друзів, колег і пацієнтів. Однак, в 2015, коли почалася в Україні війна, Володимир дізнався сам про себе дещо нове. Каже – сам не очікував, що він і з Ігорем Ященко та Тетяною Кир’ян зможуть організувати масштабний проект кваліфікованої стоматологічної допомоги бійцям АТО.
Так з’явився “ТриЗуб ДЕНТАЛ” / БФ “УКРОП ДЕНТАЛ Запоріжжя” – «не політична спільнота, яка об’єднує патріотів України з метою надання якісної стоматологічної допомоги військовим збройних сил та добровольчих підрозділів, задіяних в бойових подіях».
Про те, що “ТриЗуб Дентал” отримав звання “Герой України”, знають усі, і вражаючі цифри вилікуваних бійців, кількість проведених операцій відомі. А з Володимиром Стефанівим вирішили поговорити і про будні, і про свята, про лікарів і пацієнтів “Тризуб Дентал”, і ще про те, як потрібні кваліфіковані лікарі-стоматологи нашим захисникам.
І, звичайно, землякам завжди приємно, коли Запоріжжя предстає в гарному світі –батьківщиною унікального проекту “Тризуб Дентал”.
– Пане Володимире, я з вами давно знайома, в тому числі і як з лікарем-золоті руки. Вражає мене ось що – як можна в польових умовах робити такі тонкі операції, як установка імплантів? Діяльність «ТриЗуб Дентал» вже загальновідома, але давайте зараз поговоримо саме про цей, медичний аспект.
– Наші машини обладнані відповідно до передових технологій, обладнання все сучасне, санітарні норми, як і в звичайних стоматологічних кабінетах, а обладнання навіть краще, ніж в деяких містах, краще, ніж в деяких кабінетах Запоріжжя, на батьківщині, так би мовити, «ТриЗуб Дентал». Устаткування для установки імплантів є, імпланти купуємо за свої гроші, а іноді нам фірми-виробники надають, і спасибі їм, шкода, що мізерна кількість. Адже ми не тільки імплантації робимо – все складні видалення, лікування. Ми зараз протезувати почали, а це набагато складніше, потрібно возитися з лабораторією. Однак, є у нас і техніки, в Запоріжжі, в Дніпрі – знімаємо відбитки на місцях, а нам віддають уже готові роботи. Надаємо бійцям повний спектр стоматологічних послуг.
– Як взагалі-то все влаштовано організаційно? Це ж постійна ротація лікарів. Хто складає графіки?
– Залежно від напрямку. Якщо Карлівка – займається Ігор Ященко, напрямком Широкіно я займаюся. Списки готуються так, щоб був і лікуючий лікар, і хірург. Універсальні лікарі – це добре, але хлопці заслуговують того, щоб послуги їм надавали вузькі фахівці. Хочу сказати – в ці відрядження на війну їздять найкращі лікарі. Ми в своєму професійному середовищі знаємо, хто є хто, і якщо лікар не того рівня, можемо відмовити в поїздці, або поїде в якості асистента для іншого лікаря. Тут все чисто на патріотизмі. Є у нас завжди запас матеріалів, і для хірургії, в тому числі, але час від часу матеріал закінчується, і кожен доктор, який знаходиться на ротації, в кінці озвучує список, що потрібно, і ті, які його змінюють, купують все необхідне, везуть з собою.
– Скільки зараз одночасно діє пересувних стоматологічних кабінетів?
– Діють п’ять, в розробці ще два. І стаціонар на два крісла в Карлівці.
– Коли виникла ідея «ТриЗуба»?
– В кінці 2014-го року. Самі знаєте, армія у нас була в жалюгідному стані, в усіх відношеннях, не кажучи вже про стоматологічну поміч. І медицина військова, і волонтери, і військові просили найголовніше – знеболюючі таблетки. Ми вирішили, що таблетки не вихід, тому що причина залишається. Ми вирішили зайнятися причиною. Волонтери іншим забезпечували, а ми вирішили дати нормальну стоматологічну допомогу. Почали шукати машину, і першу знайшли італійську Fiat Ducato, повністю обладнану, спеціалізовану, призначену для стоматології.
Ця перша машина стояла без діла, її освіжили, в порядок привели. І екіпаж з трьох осіб – Ігор Ященко, Валера Горбенко і я, поїхали в 81-у бригаду, в Дружківку 1 червня 2015 року. І так ця машина приступила до служби. Потім з’явився «Тризуб-2», машину подарували брати Ковальчуки, один депутат у Вінниці, другий з Хмельниччини. Машина була спочатку була хлібовозка, але ми знали, яким повинен бути і як повинен бути обладнаний пересувний стоматкабінет, і зробили аналог, тільки вдосконалений. І кожна наша нова машина набагато крутіше обладнана, вдосконалена.
– Пане Володимире, а як ви оцінюєте стан зубів ваших пацієнтів? У вас така фокус-група утворилася в армії, можна зробити висновки про всю Україну.
– Приблизно вік наших захисників від вісімнадцяти і до … У мене пацієнти були за віком і шістдесят і шістдесят три роки. Так що можна собі уявити. Я свого часу служив в «Десні», самому великому військовому з’єднанні в Україні, і був в приймальній комісії, і приходили пацани вісімнадцятирічні, які потребували лікування відсотків на 40, а зараз ця цифра доходить до 100, ну 95%.
– Ви говорили про те, що потрібна армійська реформа в галузі охорони здоров’я, зокрема, в галузі стоматології.
– Медична реформа потрібна скрізь і всім. Працюємо за принципом, який ще був при Союзі, замість того, щоб розвиватися, все розвалюється. Зараз на прикладі нашого проекту ми дуже великий внесок робимо саме в створення медичної реформи, зокрема, по стоматології, ми показали і військовим, і цивільним, що лікарі-стоматологи самі можуть створити, розробляти нормальні алгоритми, нормально працювати. Так, як ми це робимо в «ТриЗуб Дентал», можна організувати і робити в масштабах держави. Було б бажання, була б людина, яка візьметься.
Зараз ми, лікарі, демонструємо, що необхідно і розумно впровадити в державну програму, і якщо в інших галузях медицини зроблять те ж саме, то, будемо вважати, що ми саме ті люди, які візьмуться і зроблять реформу.
– Ще одна демонстрація того, що реформування має розпочатися знизу. Тобто, в справі створення «ТриЗуб Дентал», системи ефективної стоматологічної допомоги військовим, Міністерство охорони здоров’я і всі ці його механізми, участі не брали?
– Ні. Вся система «ТриЗуб Дентал» створена професіоналізмом і наполегливістю тих, хто бере участь в проекті. Цей проект зараз дуже масштабний, тільки лікарів, які зараз їздять, до двохсот вже. Беруть участь і ті, у яких немає можливості їздити особисто – за сімейними обставинами, або по здоров’ю. Іноді доводиться жити в тих же умовах, що і наші захисники. Але «ТриЗуб Дентал» повністю відповідає за нормальні робочі умови та життя лікарів – це наша зона відповідальності.
– Пане Володимире, я знаю, що ви – член Всеукраїнської асоціації імплантологів.
– У нас майже кожен лікар – фігура в своїй області, його ім’я знають за межами міста, іноді і країни. Мій учитель – почесний президент Асоціації імплантологів України, президент Національної Спілки стоматологів України Мирон Угрин. Це завдяки йому в 2015, 2016 проводили в кількох клініках Запоріжжя одночасно операції по встановленню зубних імплантатів нашим захисникам, привозили бійців з передової, ставили імплантанти, а потім вже, коли бійці приходили по ротації, коли приїжджали у відпустку, або приїжджали на проживання, їх протезували.
Кілька разів він виїжджав з командою на передову і імплантував там. Перші імпланти були поставлені в 2016 році двом бійцям у містечку Часів Яр. Там стояла розвідка, хлопці гідні, правда, тоді я все обладнання привозив з собою. Потім обладнання з’явилося у нас в Карлівці. І Мирон Угрин кілька разів приїжджав туди зі своєю командою. Оперував по п’ять-шість пацієнтів в день. Був випадок, що він оперувати став о дев’ятій ранку і о четвертій ранку наступного дня закінчив.
– А як сприймали вашу появу на фронті самі бійці, були здивовані?
– Чоловіки – вони як діти. І у всіх був свій досвід відвідування стоматолога. Коли ми з’являлися в підрозділі, щоб перший сів у крісло, треба було витратити якийсь час. Багатьом треба, але … Але зараз вже знають, що ми все робимо безкоштовно. Спочатку працювали з бійцями 81-ї бригади, потім в 90-ому батальйоні, легендарних «кіборгів» ще застали. Спершу бійці запитували, скільки буде коштувати. Думали – якщо безкоштовно, то без анестезії, з якимись допотопними матеріалами. Але коли заходили, бачили обладнання – були в шоці. Перший заходив, інші стояли зовні, чекали, коли ж буде кричати. А виходили вже з посмішкою, говорили: можна лікуватися, і навіть дуже приємна процедура. Потім пішло.
Головне – є кого лікувати, і наші пацієнти заслуговують на краще. Вони нас захищають, щоб ми могли сидіти спокійно, каву пити, на роботу ходити. А вони там в будь-який час, в будь-яку пору року в окопах. Є кого лікувати, де лікувати, чим лікувати, але – нестача вільних рук. Треба підключати колег. Постійно потрібні нові сили, тому що кількість машин постійно збільшується, ми їх не можемо забезпечити кадрами.
– А як до вас приходять лікарі?
– У фейсбуці у нас є кілька сторінок, виходять безпосередньо на мене, або на Ігоря Ященко. Більш того – ті лікарі, які їздять, залучають своїх колег. Я ось з’їздив на зустріч випускників, мало того, що двох однокурсників підтягнув, так ще у одного з однокурсників клініка велика, і він вже чотирьох лікарів направляв до нас працювати. Це великий плюс. Хоч одна людина – вже добре. Тут родич, тут однокурсник, тут на виставці зустрілися, поговорили, кого-то запросив. Найважче – це, щоб доктор поїхав уперше, потім 99% лікарів захочуть приїхати знову.
– Люди сумують за відчуттям, що вони роблять щось важливе?
– Так. І тих слів подяки, які доктора там чують, ні за які гроші не отримаєш тут. Атмосфера там дуже душевна, поважають стоматологів, військову медицину дуже поважають. Все робиться, щоб уберегти лікарів в військово-польових умовах – найкраще місце лікарям, щоб поспати, щоб нагодувати. Хоча графіку прийому їжі немає абсолютно, можемо стати працювати о шостій ранку, і який обід? Хоча – всі умови є, навіть є кавомашина.
– А ви колись бувати під обстрілом?
– І не раз. Але не прямою наводкою. Прилітало за триста-чотириста метрів. Їдеш, і тут машина заколихалася, хвилею пішло, значить, недалеко. Звикаєш швидко. Перший раз були в Первомайську, чотири кілометри до аеропорту, коли перший раз був чутний постріл, все захиталося, ти дивишся – а хлопці наші навіть не сіпнулися. Думаєш, а ти що, гірше за інших чи що? Потім ці звуки почали сприйматися, як гуркіт грому.
– Хто ще допомагає «ТриЗуб Дентал»?
– Дуже багато патріотів. Наприклад, Олександр Шімченко, він керує підприємством ПАНМЕД, яке виробляє меблі для стоматології, і ще ми використовуємо його ноу-хау. Він з нами з першого дня існування «ТриуЗуба», йому навіть не треба дзвонити: бачить, що у нас з’являється машина, каже: «Хлопці, заганяйте в Одесу, машину повністю обладнаємо». У Шімченка роблять все повністю – від шафки з ультрафіолетом, де інструменти стерилізуються, до всього, що потрібно. Допомагають фірми-постачальники матеріалів. Харків’яни також постачають матеріали, інструменти.
Я був впевнений, що у нас вийде. Але не міг уявити собі, що так розростеться проект. Пишаюся тим, що ми втрьох змогли це все організувати.
– Чи є аналоги у «ТриЗуб Дентал»? Вам відомо про інші проекти такого плану?
– Саме цей проект безпрецедентний, такого немає в жодній країні. Щоб люди самоорганізувалися, зробили все без сторонньої допомоги? Іншого такого немає.
– Напевно, журналісти дивуються?
– У репортерів, телевізійників очі на лоб лізуть, коли бачать наші машини. Йде війна, і в таких умовах надають якісну стоматологічну допомогу.
Можу розповісти випадок. Є у нас пацієнт в районі Широкіно, чистий американець, але з українським корінням. Просив, щоб тільки на українському говорили. Привели його побратими: зуб мудрості у нього розболівся, але в крісло він ні в яку не хотів сідати.. Розповів, що аналогічний зуб мудрості йому видаляли в Америці близько двох годин, і після цього він ще три дні себе погано почував. Ми, його товариші, ті, хто були вже на прийомі, переконували його довіритися нам. Після того, як анестезія і видалення зайняли близько трьох хвилин, американець наш став зовсім іншою людиною. І обіймався, і руку тиснув, на наступний день прийшов, приніс шеврон – в знак подяки.
А шеврон, якщо воїн віддає – це найбільше визнання. На війні вважається так.
– До речі, знаю, що ви знайомі з американської стоматологією – багато разів були в США, брали участь в професійних семінарах. Як ви оцінюєте фаховий рівень наших стоматологів, в порівнянні з американцями?
– Професійний рівень високий, а ось обладнання … Якби наші лікарі могли працювати на такому обладнанні, працювали б нітрохи не гірше, а може, і краще американських лікарів.
– Якщо говорити про “ТриЗуби”, звідки учасники проекту? Є якийсь діапазон по областям, по містах?
– Звичайно, десь люди активніше, десь ні.
Наприклад, Дніпро. Власник клініки Артем Похил, постійно на передовій. І приймає, як і я, і в своєму кабінеті, і допомагає «ТриЗубу» грошима.
Вінниця дуже активна, багато вінничан працює в проекті. Наприклад, Наталя Бабійчук, яка мало не з самого початку в «ТриЗубі», вона викладає в університеті, і не тільки сама приїжджає, а й залучає до роботи своїх студентів – тих, хто вже працює на нормальному рівні.
Хмельницький. Сім’я Синявських, якій належить клініка – прямо зараз Геннадій і його співробітники знаходяться на «ТриЗубі-2» в Широкино.
Черкаси – там живе і працює доктор, який спроектував другий «ТриЗуб». Перший був готовий, все заводське, а Валера Горбенко був першим, хто організував «ТриЗуб-2».
Рівне. З Рівного взагалі унікальні люди, я їх називаю правосєкобандеростоматологи: два кума, один доктор, другий технік, спочатку надавали допомогу «Правому сектору», почали на пару місяців раніше, ніж ми, але у них не було тоді гідного обладнання. Зараз в нашій команді.
Київ. У столиці цілий рух стоматологів, чого тільки варта клініка Дубнових, три доктора з цієї клініки – Леся, Артем і Костя, всі були на передовій, всі приймають бійців у себе.
Як не дивно, зі Львова та Тернополя набагато менше лікарів в проекті.
– Чому? До войні далеко?
– Я львівський медінститут закінчував, мене багато хто знає і поважають, я багатьох знаю. Причина незрозуміла. Я вважаю, що тут війна більш відчувається. Поки людини не торкнулося ця справа, він цього не зрозуміє.
Я взагалі вважаю, що повинні бути якісь поїздки в АТО, не тільки для стоматологів. Як їздять до Львова на екскурсії. Треба сказати: «Давайте, візьмемо кави, сигарети, поїсти хлопцям, і поїдемо, покажемо, як і що». На «передок» не потраплять, але в «сіру зону» можна. Після цього людей байдужих не залишиться, та не буде випадків образи солдатів на зупинці, в маршрутці. Не можна наших захисників принижувати – ні з грошима, ні з житлом, ні з землею. Обіцяли тисячу гривень в день, віддайте хоча б те, що вони заробили. Та не заробили, а заслужили кров’ю, здоров’ям, розбитими сім’ями, зруйнованої психікою.
– А як же реабілітація?
– Яка реабілітація, коли, крім транквілізаторів, нічого немає? Реабілітація – це повинно бути кілька гектарів в лісі, ставок, щоб можна було порибалити, відпочити, на конях покататися, в футбол пограти. Замість того, щоб хімію давати.
А стоматологам хочу сказати від себе – туди, куди ми їздимо, там безпечно. Найнебезпечніше іноді перейти вулицю. Ночівлею, харчуванням, роботою будуть забезпечені. Ставлення чудове.
Повірте мені, прийде час, війна закінчиться, діти і друзі запитають: «Що ти робив, коли у нас війна була?»
Довідка
Допомога на передовій здійснюється з 01.06.2015 року.
На сьогодні ідею проекту активно підтримують НССУ (національна спілка стоматологів України), БФ ” Об’єднання волонтерів Запоріжжя “.
Проект не має жодного фінансування і працює виключно на благодійні пожертви.
Нам допомогають виробничі компанії: “Панмед”, “Віола Дент”, “Галіт” ; торгові компанії : ” Дент Ленд”, “Стаміл”, “Іводент “, “Інтердент”, та інші.
Короткий звіт про діяльність:
1. Безпосередньо в зоні АТО (Сектор “Д”, 25 км від Донецька) знаходиться базовий табір #Домік , з обладнаним стаціонарним волонтерським стоматологічним кабінетом на 2 робочих місця куди прибувають вахтовим методом лікарі-стоматологи і ведеться стоматологічний прийом.
2. Безпосередньо у військових підрозділах працюють 4 волонтерські пересувних стомат кабінети #Тризуб #Тризуб2, #Тризуб_Lacosta і #ТриЗуб_Чик – автомобілі швидкої стоматологічної допомоги,
3. Для стоматологічних служб 79, 55, 128 бригад обладнані пересувні стомат. кабінети, які передані на баланс військових частин і працюють за призначенням
4. Для потреб військових стоматологів обладнано і введено в експлуатацію 3 стаціонарних стоматологічних кабінети ( 66 госпіталь, 61 госпіталь, 81 ОДШБр ) для роботи штатних військових стоматологів і передано на баланс МО
5. Зроблені реконструкція та переоснащення сучасним стомат. обладнанням кабінету у військовому шпиталі м. Запоріжжя. На волонтерських засадах в цьому кабінеті проведено більше 20 складних хірургічних операцій та імплантацій військовослужбовцям із зони АТО.
6. Надається постійна допомога штатним військовим стоматологам обладнанням, інструментами та розхідними матеріалами.
7. Організація та надання необхідної безкоштовної стоматологічної допомоги добровольцям та військовослужбовцям на базі клінік і кабінетів м. Запоріжжя з відкомандируванням із зони АТО , в т.ч. складна хірургія та імплантація.
7. Організація стоматологічної реабілітації воїнів під час відпусток та після демобілізації в містах постійного проживання ( безкоштовне лікування та протезування або за суттєво зниженими цінами)
8. На базі добровольців УДА обладнаний сучасний стомат кабінет в якому надається лікування та протезування бійців в повному обсязі.
В зоні збройного конфлікту (с.Галіцинівка) обладнаний стомат.кабінет для надання допомоги цивільним жителям, потерпаючим від військових дій.
Кожного дня в волонтерських кабінетах #Тризубдентал в зоні АТО отримують фахову стоматологічну допомогу 30-50 пацієнтів. За час нашої діяльності це вже більше 28.000 Воїнів різноманітних частин і підрозділів та більше 500 місцевих жителів. Понад 1000 військовослужбовців були запротезовані в наших кабінетах і в клініках наших однодумців в різних містах України.
В зоні збройного конфлікту проведено більше 100 складних хірургічних операцій фахівцями світового рівня, в тому числі БЕЗКОШТОВНО встановлено більше 200 зубних імплантів. До наших проектів вже долучилися сотні лікарів-стоматологів в своїх клініках і кабінетах, безпосередньо в АТО працювало біля 200 лікарів.
Якщо ваш особистий вклад дозволить врятувати хоча б одне життя, зберегти здоров’я хоча б одній людині, наблизити кінець цієї жахливої війни хоча б на одну хвилину – то це вже багатого варто!
Наша сила – в єдності!
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Заявки на участь в проектах у якості лікаря-стоматолога надсилати на ел.пошту: yascshenko@gmail.com або в ф/б (для Igor Yaschenko (+38(050)3228533 ), для Володмира Стефаніва stefaniv.v@gmail.com, (+38(096)02192096)