Всесвітньо відома піаністка Віоліна Петриченко виконає музику вітчизняних композиторів для воїнів-захисників України

Захід в рамках культурно-мистецького проекту, присвяченого 100-річчю газети «Запорізька правда», і безстрокової благодійної акції на підтримку воїнів-захисників Батьківщини, ініційованої Запорізькою обласною організацією національної спілки журналістів України, відбудеться за підтримки генеральної директорки Запорізької обласної філармонії Ірини Конарєвої.
Виступ Віоліни Петриченко, відомої популяризаторки у Європі і в світі української класичної і сучасної музики, запланований у Запоріжжі, у концертному залі ім. Глінки, у середу, 21 березня, початок о 18.00.
На концерт запрошені військовослужбовці 55-ої Запорізької артбригади ЗСУ та 9-го полку оперативного призначення НГУ.
Запрошуємо представників ЗМІ взяти участь у висвітленні даного заходу.
Прес-центр ЗОО НСЖУ