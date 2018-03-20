Запорізькі митники завадили незаконному ввезенню психотропного препарату

Прилетівши рейсом “Стамбул – Запоріжжя”, громадянин України для проходження митного контролю обрав “зелений коридор”, що означає, що у пасажирів відсутні заборонені або обмеженні до перевезення предмети або товари.
Однак після перетину “білої смуги”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, у його багажу було виявлено дві упаковки медичного препарату “Lexotanil” (по 6 блістерів – 118 пігулок, по 3 мг кожна). Оскільки цей препарат містить психотропну речовину “бромазепам” (у кількості 0,364 гр.), для його переміщення необхідно мати довідку медичного закладу. Адже дана речовина віднесена до списку 2 таблиці ІІІ Постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000р. № 770.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбачених статтею 471 Митного кодексу України.
Стосовно громадянина складено протокол, препарат тимчасово вилучено.
Запорізька митниця ДФС