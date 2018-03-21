Читайте у газеті “Запорізька правда” за 22.03.2018р.

Шановні друзі! У четвер, 22 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», насичений цікавою і корисною для наших читачів інформацією. Зокрема, у нинішньому ми взялися дослідити тему земельних відносин у контексті реформи децентралізації.
З 1 лютого цього року 35 об’єднаних територіальних громад області підписали меморандум, який передбачає початок передачі в їх розпорядження земельних ділянок. За офіційними оцінками в їх власність передадуть 95 тисяч гектар землі.
Три громади з цього числа: Приазовська ОТГ, Гірсовская ОТГ і Смирновська ОТГ вже почали оформляти право власності. В управлінні Держгеокадастру ортимали накази про передачу земельних ділянок цим громадам. Їх підписали на засіданні Кабінету Міністрів України. Як проходить один з етапів децентралізації в Запорізькій області, дізнайтесь на шпальтах «Запорізької правди».
Окрім того колектив редакції підготував для вас чимало й інших цікавих і корисних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Також приділяємо чимало уваги персонам, які певним чином впливають на формування і перебіг сучасних історичних процесів в контексті нашого регіону. У нинішньому випуску в рубриці «Так живемо» розкажемо про депутатську діяльність відомої у нашій області головної лікарки Центру реабілітації репродуктивного здоров’я людини, депутатки обласної ради Наталії Авраменко.
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Нині ж поговоримо про те, як брати наші менші – собаки стають нашими помічниками, а часом, і високофаховими спеціалістами у суто людських професіях. Собаки – наші компаньйони. Ми чимало часу проводимо разом і завжди отримуємо від цього задоволення. Однак деякі з них щодня виконують важливу роботу, яка по-справжньому допомагає людям. У таких собак є природні таланти, які ретельно відточують особливим дресируванням. І, попри стереотипи, це не залежить від породи. Ким працюють собаки, читайте у «Запорізькій правді».
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й цікаву рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині розкажемо про цікавих тваринок, що знайшли притулок та своє щастя в «живому куточку» обласної наукової бібліотеки.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 22.03.2018р.
Шановні друзі! У четвер, 22 березня, виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», насичений цікавою і корисною для наших читачів інформацією. Зокрема, у нинішньому ми взялися дослідити тему земельних відносин у контексті реформи децентралізації.