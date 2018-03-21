Екофестиваль у Бердянську

Екофестиваль “Мир друзів” зібрав в клубі “Маяк” у Бердянську близько 250 учасників – від 4 до 70 років – з Бердянська та Бердянського району, сіл Новопетрівка та Старопетрівка. Примітно, що серед учасників були не тільки місцеві жителі, а й переселенці зі Сходу України.Захід відбувся з ініціативи громадської організації «Переселенці та громади разом» за підтримки німецької федеральної компанії GIZ, яка діє за дорученням уряду Німеччини.
На фестивалі було організовано роботу 14 зон: 13 творчих і одна зона частувань для дітей та батьків. У творчих зонах учасники виготовляли свічки з вощини, екосумки, екоручкі, м’які іграшки з тканини, розписували дерев’яні іграшки, декорували скляні банки, робили виріб із пластику, магніти, еколистівки і багато іншого. Діти та їхні батьки з радістю проходили квест по всім тематичним зонам, роблячи своїми руками ексклюзивні речі. Для самих маленьких були підготовлені конкурси з аніматорами. Особливістю фестивалю було те, що всі охочі брати участь, повинні були принести з собою вторсировину – використані батарейки, кришки або макулатуру. Вторсировину буде передано на переробні заводи.