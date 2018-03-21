Хто для вас ваш домашній улюбленець? Яку відповідльність за нього ви взяли на себе?

1.Сергій, слюсар:
-Раніше вдома у нас жили коти. А зараз вирішили придбати песика. Ось наш улюблений шпіц. Він член родини, доглядаємо його як дитину. Якщо люди живуть не дуже щасливо, то хай хоч у собаки буде гідне життя.
2.Олена, пенсіонерка:
– Ми забрали до себе маму із села, а мама взяла з собою улюблену кицю.Так що доглядаємо за обома, і за матусею, і за кицею.
3.Ганна Гончарова, студентка:
-В нас вдома живе справжній єнот. Він ще дуже маленький, поводить себе немов дитина,бешкетує, вередує. А коли подорослішає,то стане поважним, гладким, та лінивим. Він живе у великому вольєрі, інколи випускаємо його гуляти по квартирі, але під наглядом, бо може і лапки в розетку сунути, або щось порвати.Звичайно, така тваринка це дуже відповідально.
4.Жанна Назаренко, зав.відділом:
– Колись давно хтось викинув на вулицю маленьких цуценят, троє загинуло, а одного ми врятували і взяли собі. Відгодовували його молоком, а зараз це дорослий собака,йому 8 років, дуже красивий, дуже вірний, та добрий, любить всіх людей. Ми тєж його дуже любимо. І ще в нас вдома є кот. Він у нас як господарь в домі, вважає що ми живемо заради нього. Мабуть так воно і є.
5.Дарина Буша, бібліотекар
-В нас вдома живуть три киці. Двох з них викинули люди, і я їх рятувала та лікувала. Ще в нас є кролик. Люди купили його для дитини, але не доглядали. А потім ще батько викинув його разом з кліткою з четвертого поверху.В бідолашного були зломані ребра, він був в крові. Але ми і його врятували. Він дуже красивий і пухнастий. Черепаха в нас живе, яку теж рятували після людей. Ще в нас є тваринка рідкісної породи морських свинок, називається «скінія», в неї зовсім немає вовни, дуже кумедна, як маленький гіпопотам. Стільки тварин вдома- дуже затратно, але и віддача від них величезна.