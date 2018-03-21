Молодіжне житлове кредитування

У Запоріжжі вже декілька років діє програма пільгових кредитів на будівництво та реконструкцію квартир. Цьогоріч на неї виділили 10 мільйонів гривень. Стати учасником можуть як цілі родини, так і одинокі молоді люди. Але за однієї умови — їм має бути до тридцяти шести років.
Тільки минулого року завдяки їй житло придбали п’ятнадцять осіб. Аби отримати кредит, необхідно стати у чергу та зібрати необхідні документи.
Цього року на молодіжні кредити із міського бюджету виділили трохи більше десяти мільйонів гривень. Завдяки цьому отримати кредити зможуть близько 20 учасників програми «Доступне житло для молодих запоріжців».