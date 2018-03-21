Шпаківні для лісництва

Сорок шпаківень для Старобердянського лісництва виготовили місцеві школярі з Бердянського району. Таким чином, щороку традиційно учні місцевих шкіл долучаються до зустрічі птахів: виготовляють шпаківні та годівниці. Не залишаються осторонь і учні ЗОШ №15.
У нинішньому році процес з виготовлення шпаківень в школі очолила вчитель біології Ольга Щокіна. Заходу і назву придумали: «Стань другом для птахів».
Ольга Вікторівна називає цей процес не самоціллю: вона бачить в цій творчій роботі кілька виховних аспектів.
Виготовляючи будиночки для птахів, діти залучаються до суспільно-корисної справи, вчаться бути дбайливими, акуратними, – це по-перше. По-друге, загальна творча робота учнів разом з батьками сприяє підвищенню авторитету батька в очах дитини.
Паралельно з цим, це важлива і потрібна справа сприяє розвитку впевненості кожної дитини в своїх можливостях, прищеплення любові до природи, до всього живого