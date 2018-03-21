Цього літа ще понад 36 тисяч запоріжців будуть отримувати гарячу воду за рахунок «вторинного» тепла проммайданчика

З 2018 року в міжопалювальний період Заводський район буде отримувати гарячу воду за рахунок «вторинного» тепла промислового майданчика комбінату «Запоріжсталь». Для цього виконується реконструкція теплових мереж в районі вулиці Фінальної. Сьогодні міський голова Володимир Буряк проконтролював проведення робіт.
Кілька років частина районів Запоріжжя в міжопалювальний період отримує гарячу воду за рахунок тепла промислового майданчика міста. Проект реалізовувався поетапно. У 2017 році це були споживачі Олександрівського, Вознесенівського районів, Південного мікрорайону, лівобережної частини Дніпровського району. Однак такої можливості не було у споживачів Заводського району.
– Зараз завершується будівництво «перемички», яка з’єднає ділянку мереж, побудованих комбінатом «Запоріжсталь» з мережами котельні концерну «Міські теплові мережі» на вулиці Ушакова. У квітні планується не тільки завершити прокладку труб, але і почати подачу гарячої води споживачам Заводського району, – зазначив Володимир Буряк.
За інформацією фахівців концерну «Міські теплові мережі», до 1 квітня має завершитися прокладка труб на цій ділянці. Всього буде укладено понад 600 метрів попередньо ізольованих труб діаметром 273 міліметри. Після завершення опалювального сезону знадобиться кілька днів для проведення гідравлічних випробувань нового трубопроводу, його перепідключення. В результаті Заводський район почне отримувати гарячу воду в міжопалювальний період за рахунок «вторинного тепла», без використання природного газу на котельні.
– Це зміцнення енергетичної незалежності Запоріжжя. Планується, що в 2018 році місто заощадить близько 15 мільйонів кубометрів природного газу при підігріві гарячої води. З них майже 1,2 мільйона кубометрів у Заводському районі, – повідомив Володимир Буряк.
У 2017 році міський голова Володимир Буряк поставив завдання департаменту по управлінню житлово-комунальним господарством міської ради, концерну «Міські теплові мережі» – в 2018 році Заводський район повинен почати отримумувати гарячу воду за рахунок «вторинного» тепла «Запоріжсталі», адже така технічна можливість існує. На даний момент це завдання практично виконане.
Для цього були внесені зміни до міської програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства. У неї були включені роботи з реконструкції мереж котельні по вулиці Ушакова, 251. Вони включали в себе будівництво «перемички» в районі вулиці Фінальної в Заводському районі, від мереж побудованих комбінатом «Запоріжсталь» до мереж котельні концерну «Міські теплові мережі» по вулиці Ушакова.
Роботи були розпочаті в грудні минулого року. Матеріали закупили за кошти міського бюджету. Фінансування склало майже п’ять мільйонів гривень. Самі роботи виконуються силами концерну «Міські теплові мережі».
– Використання «вторинного» тепла дозволяє стримувати зростання тарифів на гарячу воду в Запоріжжі. В іншому випадку вартість гарячої води була б набагато вищою. Не менш важливим також є той факт, що запоріжці отримують гарячу воду протягом усього року, – сказав Володимир Буряк.
Відзначимо, з 2008 по 2017 рік концерн «Міські теплові мережі» заощадив близько 84 мільйонів кубічних метрів газу завдяки використанню «вторинного» тепла проммайданчика «Запоріжсталі» для підігріву гарячої води.
У 2018 році концерн «Міські теплові мережі» планує заощадити в міжопалювальний період більше п’ятнадцяти мільйонів кубометрів газу, підігріваючи гарячу воду за рахунок проммайданчика. З них майже 1,2 мільйона кубічних метрів – у Заводському районі.