У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в одноповерховому житловому будинку

20 березня о 20:41 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Трудовій в Шевченківському районі сталася пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить житловий будинок на загальній площі 40 кв.м.
На момент виникнення пожежі господарка оселі була вдома, яка висушувала килим над пічкою. Помітивши загорання килима, вона самостійно вийшла на вулицю та викликала рятувальників. О 21:13 вогнеборці локалізували загорання, а о 22:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 3 одиниці техніки та 13 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у гаражі
20 березня о 22:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння в селі Азовське СОТ «Радуга» м. Бердянськ.
На момент виникнення пожежі, вдома знаходилась донька власників, яка і викликала рятувальників.
Прибувши на місце події, вогнеборці встановили, що горить гараж та домашні речі в ньому на загальній площі 24 кв.м. Через те, що гараж прибудований до житлового будинку, існувала загроза розповсюдження вогню на більш значну площу.
О 23:00 вогнеборці локалізували загорання, не допустивши розповсюдження вогню на будинок. А о 23:25 повністю ліквідували горіння та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Ймовірною причиною пожежі стало коротке замикання електропроводки. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. За фактом події, відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
21 березня о 07:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Чарівній в с. Велика Білозерка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку горить дерев’яне перекриття стелі на загальній площі 4 кв.м.
О 07:50 вогнеборці локалізували загорання, а о 08:30 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалось, власниця буднику розтопила піч для обігріву. Коли жінка відчула дим, вона вибігла до сусідів та викликала рятувальників. Ймовірно, через порушення правил експлуатації, відбулось займання дерев’яного перекриття стелі.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: на пожежі загинув 78-річний чоловік
20 березня о 04:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Святомиколаївська в м. Бердянськ. Інформація надійшла від випадкових свідків. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що вогнем повністю охоплена літня кухня. Загальна площа загорання склала 18 кв.м. Під час ліквідації пожежі, з головного будинку вибігла донька, та повідомила що в приміщенні кухні знаходився її батько. На місці події загинув 78-річний чоловік.
О 04:50 пожежу локалізували, а о 05:50 повністю ліквідували горіння. Від ГУ ДСНС залучались 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
За добу на території Запорізької області виявлено 12 вибухонебезпечних предметів часів війн
20 березня поблизу села Велика Білозерка в лісосмузі місцеві мешканці виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Інформацію передали до Служби порятунку. На даний час місце знахідки охороняється. Подано заявку на вилучення та знешкодження до АРЗ СП м. Запоріжжя.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Запорізька область: фахівці-піротехніки вилучили та знешкодили 28 артснарядів часів війн
20 березня в полі поблизу села Першотравневе Мелітопольського району фахівці-піротехніки вилучили та знешкодили 28 артснарядів калібру 76 мм часів війн, які були виявлені місцевими мешканцями. Роботи проводились в спеціально встановленому місці методом підриву з дотриманням вимог техніки безпеки. Загрози місцевим мешканцям немає.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.