У Запорізькій області вже п’ять офіційних мільйонерів

З початку кампанії декларування доходів громадян п’ять жителів Запорізької області задекларували доходи у розмірі понад один мільйон гривень. Загальна сума отриманих ними прибутків склала майже 41 мільйон гривень, з яких до бюджету надійде 2,4 мільйона податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Про це повідомила в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Найбільші прибутки отримав мешканець Пологівського району, що задекларував спадщину у розмірі 31,8 мільйона, з якої буде сплачено 1,6 мільйона гривень податку на доходи фізосіб та 476,4 тисячі військового збору.
Четверо інших громадян – мешканці обласного центру, які відзвітували про 9 мільйонів гривень від продажу нерухомого майна, отримання іноземних доходів, спадщини, подарунків, заробітної плати тощо. На даний час із загальної суми вони вже перерахували до бюджетів понад 266 тисяч гривень податків.
Нагадаємо, у 2018 році податкова декларація про майновий стан і доходи подається за оновленою формою. Її можна отримати безкоштовно у Центрах обслуговування платників фіскальної служби Запорізької області або самостійно роздрукувати з сайту ДФС. Крім того, у громадян є можливість задекларувати доходи за 2017 рік он-лайн за допомогою електронного ключа. Цей сервіс надає Електронний кабінет (https://cabinet.sfs.gov.uа). Більше інформації – на сайті Головного управління ДФС у Запорізькій області: http://zp.sfs.gov.ua/deklaruvannya-dohodiv-gromadyan/informatsiyni-povidomlennya/.
Головне управління ДФС у Запорізькій області