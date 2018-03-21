У Запорізькій області за добу бійці ДСНС вивільнили 2 авто та врятували 4 людей внаслідок несприятливих погодних умов

За добу бійці ДСНС 2 рази надавали допомогу населенню у зв’язку з несприятливими погодними умовами в Заводському районі м. Запоріжжя.
Так, 21 березня о 00:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вул. Північне шосе, через складні погодні умови вантажний автомобіль Рено забуксував на слизькій дорозі та самостійно не міг виїхати. Рятувальники витягли його на проїзну частину дороги, після чого транспортний засіб самостійно продовжив рух. Водій не постраждав.
Того ж дня, о 01:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Житомирська через складні погодні умови застряг на слизькій дорозі автомобіль Швидкої медичної допомоги. Бійці ДСНС витягли «карету швидкої» та врятували трьох працівників. Під час події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 6 чоловік особового складу.
Рятувальники звертаються до громадян – дотримуйтесь правил безпеки під час ускладнення погодних умов! Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.