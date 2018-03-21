Запоріжанки закликали весну

Майстер-клас з мистецтва розпису на тканині – батіку подала читачкам і передплатницям «Запорізької правди» відома в регіоні митчиня Діна Ши Ін. За ініціативи головного редактора газети «Запорізька правда» Наталі Зворигіної пані Діна навчала малювати на тканині гарячим воском і фарбами. Захід пройшов у затишній атмосфері кабіненту головного редактора «Запорізької правди». Жінки з натхненням малювали півонії , щоб закликати весну. Роботу виконували за спеціально завчасно підготовленими майстринею контурами малюнка способом гарячого батіку. Для цього взяли великі дерев’яні рами. На них натягнули шовкову тканину. Потім в баночці за допомогою праски розтопили віск. Спочатку на тканині воском обвели контури малюнка. А потім зафарбували його. Вийшло пречудово. Вочевидь, прекрасні весняні квіти, з натхненням намальовані жінками, допоможуть пришвидшити весну.А ще, стверджує пані Діна, такий батік не тільки прикрасить інтер’єри в оселі читачок нашої газети, а ще й допоможе покращити стосунки в родині. Майстриня обіцяє і надалі влаштовувати майстер-класи для передплатниць і пошановувачок «Запорізької правди». Бажаючим взяти участь у наших творчих заходах пропонуємо зателефонувати 050-564-26-30.