Запорізькі журналісти і театрали подарували свято пацієнтам військового шпиталю

У Запорізькому військовому шпиталі з ініціативи газети «Запорізька правда» в рамках безстрокової благодійної акції на підтримку воїнів-захисників України Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України представники ГО «Запорізьке театральне товариство», очолюваного завлітом Запорізького Театру молоді Надією Петренко, влаштували пацієнтам справжнє свято.
Своїми ліричними і гумористичними музичними композиціями порадували і обігріли військовослужбовців із різних куточків України артисти Театру поетичної пісні під керівництвом Олени Алексєєвої та Запорізького Центру авторської пісні з ПК «Титан», представники ГО «ЗТТ» – Михаїл Равич, Олег Швидкий, Олена Алексєєва, Жан Селезенєв.
Прекрасну патріотичну власного авторства поезію у виконанні ще однієї представниці ГО «ЗТТ» Наталії Ігнатьєвої слухачі у залі сприймали із сльозами на очах, бурхливо аплодували і поетичним виступам актора Максима Ігнатьєва.
Цю музично-поетичну виставу для бійців поставив режисер – заслужений діяч мистецтв України Віктор Попов.
Вдячна публіка бурхливими оваціями винагородила артистів. Підбиваючи риску цій творчій зустрічі, членкиня правління і секретаріату ЗОО НСЖУ, головний редактор газети «Запорізька правда» Наталя Зворигіна, керівниця ГО «ЗТТ» Надія Петренко і заступник начальника госпіталю підполковник Олександр Тяпкін узгодили план наступних концертних виступів для натхнення і укріплення бойового духу бійців-пацієнтів.
-Така соціалізація хлопцям вкрай потрібна, – зазначив Олександр Тяпкін.- Творчі зустрічі допомагають їм не тільки швидше і ефективніше одужувати, але ще й підтверджують: люди, яких вони боронять в АТО, їм вдячні і дуже цінують їхню жертовність, чекають на їх повернення і шануватимуть у мирному житті.