Запорізький район: вогнеборці ліквідували пожежу в двоповерховому дачному будинку

19 березня о 17:07 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Берегова с. Відрадне виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить другий поверх дачного будинку. О 17:57 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:21 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Загальна площа пожежі становила 60 кв. м.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення.
На момент виникнення пожежі господарі оселі були вдома, що дозволило вчасно викликати рятувальників і не допустити людських жертв. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Від МПК Широке залучалося 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: за добу внаслідок пожеж одна жінка загинула та ще одна травмувалась
19 березня о 09:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від головного лікарі К. Дніпровської ЦРЛ, що до медичного закладу госпіталізували 39-річну жінку з опіками різного ступеня тяжкості.
Як з’ясувалось, внаслідок порушення правил експлуатації пічного опалення, а саме розпалювання печі легкозаймистою речовиною, сталося загорання одягу на тілі жінки.
Того ж дня, о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового відділу поліції про пожежу у приватному житловому будинку по вул. 40 років Перемоги с. Жовта Круча в Оріхівському районі.
Як з’ясувалось в кімнаті горіло ліжко на площі 1 кв. м. Пожежа самоліквідувалась.
На місці події виявлено тіло 81-річної власниці будинку.
Ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення.
Підрозділи ДСНС не залучалися та не викликалися.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: за добу бійці ДСНС врятували зі снігового полону 2 людей та вивільнили 2 авто
За добу бійці ДСНС 2 рази надавали допомогу населенню у зв’язку з несприятливими погодними умовами в Новомиколаївському районі та м. Запоріжжя.
Так 19 березня о 06:48 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на автошляху в межах смт. Новомиколаївка на автодорозі Запоріжжя – Донецьк через складні погодні умови автомобіль Дєу Нексія з’їхав у кювет і самостійно не міг виїхати. Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягли його на проїзну частину дороги, після чого транспортний засіб самостійно продовжив рух.
Того ж дня о 15:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Хортицьке шосе м. Запоріжжя через складні погодні умови застряг на слизькій дорозі вантажний автомобіль «Рено».
Бійці ДСНС витягли вантажівку, після чого водій зміг продовжити рух самостійно. Під час події ніхто не постраждав. Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Рятувальники звертаються до громадян – дотримуйтесь правил безпеки під час ускладнення погодних умов!
Під час руху неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.
м. Енергодар: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
19 січня о 17:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Молодіжна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль Opel Vektra на площі 2 кв. м.
Вже о 17:14 пожежу локалізували, а о 17:28 повністю ліквідували.
Ймовірною причиною пожежі стала розгерметизація паливно-газової системи авто. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували загорання автонавантажувача
19 січня о 22:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Новоселів смт Михайлівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік автонавантажувача JCB Loadal 535 на площі 4 кв.м.
Вже о 22:30 пожежу локалізували, а о 23:09 повністю ліквідували.
Як з’ясувалось в ході попереднього розслідування, під час руху транспортного засобу у моторному відсіку сталось коротке замикання електропроводки з подальшим загорянням.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Запоріжжя: бійці ДСНС ліквідували загоряння автомобіля
20 лютого о 10:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те, що на перехресті вулиць Інститутська та Залізнична, горить автомобіль.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить багажний відсік автомобіля Dacia Logan на загальній площі 0.5 кв. м.
Вже о 10:53 вогнеборці пожежу локалізували, а о 10:55 повністю ліквідували загорання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.