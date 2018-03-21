Житло для мешканців аварійного будинку

У Запорiжжi для мешканців трьох аварійних будинків придбають квартири.
На це із бюджету міста виділили 12 мільйонів гривень. На велике переселенню очікують мешканці будинків №17 та 19 по вул. Посадочній, а також № 8 по вулиці Святого Миколая.
Ці три будівлі визнали аварійними ще у 2015 році. Їхній стан не відповідає санітарним та технічним нормам, вони не придатні для проживання та підлягають знесенню, а мешканці — переселенню. Впродовж 25 років програма по відселенню зі старих будинків майже не працювала, такі помешкання навіть не ремонтувались. Втім, на минулій сесії депутати міської ради виділили на переселення людей 12 мільйонів гривень. Необхідно придбати квартири для 20 родин. У міськраді обіцяють виконати план вже у цьому році.
Ще майже 300 будинків у Запоріжжі визнані старими, але переселити всіх одразу немає фінансової можливості. Втім, діє міська програма, що дозволяє підтримувати будівлі у жилому стані.Комунальне підприємство «Запоріжремсервіс» займалось поточним ремонтом у минулому році, підготували бюджетний запит і на 2018-й. Орієнтовна сума, необхідна на підтримку старих будівель, — близько 9 мільйонів гривень.