ЗНУ запрошує випускників бакалаврату пройти безкоштовне пробне ЗНО з іноземної мови

У Запорізькому національному університеті 19 березня 2018 року розпочалася електронна реєстрація на пробне ЗНО з іноземної мови для тих випускників бакалаврату, котрі будуть вступати в магістратуру. Вона триватиме до 16 квітня 2018 року.
Зовнішнє незалежне оцінювання з іноземної мови, згідно з Правилами прийому-2018, будуть складати усі, хто планує вступати в магістратуру на спеціальності: 081 Право, 293 Міжнародне право, 032 Історія та археологія, 033 Філософія, 051 Економіка, 052 Політологія, 053 Психологія, 054 Соціологія, 061 Журналістика, 242 Туризм, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії.
Запорізький національний університет дає можливість випускникам бакалаврату вишів Запоріжжя, Запорізької області й усіх охочих спробувати свої сили під час пробного ЗНО з іноземної мови, яке проходитиме 18, 20 та 25 квітня 2018 року о 14.30 у навчальному корпусі № 2 Запорізького національного університету за адресою: вул. Жуковського, 66-б.
З собою необхідно мати: паспорт або інший документ, що засвідчує особу абітурієнта, та ручку чорну гелеву.
Для проходження пробного ЗНО з іноземної мови потрібно зареєструватись на сайті Запорізького національного університету за покликанням: https://www.znu.edu.ua/cms/index.php?action=news/view_details&news_id=42152&lang=ukr&news_code=zaproshu–mo-abituri–ntiv-na-bezkoshtovni-probni-treningi-iz-zno42152-ukr
За детальною інформацією щодо питань проведення ЗНО можна звертатися до відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування ЗНУ за адресою: м. Запоріжжя, вул. Жуковського 66 б, навчальний корпус № 2 каб. 204, 209 або за телефоном (061)-289-12-96.
Прес-служба ЗНУ