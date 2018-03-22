Дивосвітівський «Янгол» підкорив Київ

5 березня 2018 року, в Міністерстві освіти і науки України відбулося урочисте нагородження 23 переможців ІІ Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і творчих робіт ім. Володимира Маняка та Лідії Коваленко, присвяченого роковинам Голодомору. Загалом на конкурс надійшло близько 1350 робіт. Серед них: вірші, поеми, есе, дослідницькі, пошукові та наукові роботи, документальні фільми, методичні розробки (веб-квести, уроки, позакласні заходи), серії малюнків, витинанки. Учасниками стали школярі, вчителі, методисти, наукові співробітники музеїв та аспіранти з усієї України.
Наш навчальний заклад – Малобілозерську естетичну школу-інтернат «Дивосвіт» (Запорізької обл.) достойно представила учениця 7-А класу Катерина Матяш, яка презентувала творчу роботу – поему «Янгол». На захисті конкурсних робіт вона поділилася досвідом створення доробку, мотивацією для участі та головними ідеями, які хотіла донести у своєму творі. Оцінювали проекти учасників 20 членів фахового журі.
Творча робота «Янгол» визнана однією з кращих робіт конкурсу. Катерина нагороджена Дипломом 1 ступеня та грошовою винагородою у розмірі 5 тис. грн. Приємною несподіванкою було те, що нагороду вручив заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.
Крім урочистого нагородження, на переможців конкурсу чекала ще цікава та пізнавальна програма. Зокрема, відвідування державного архіву м. Києва, Національної опери України (балет «Майстер і Маргарита»), прогулянка вечірнім Києвом, яка була просто неперевершеною. 2 дні в столиці пролетіли дуже швидко, та запам’ятаються всім учасникам назавжди.
Під час захисту проектів кожен з присутніх мав змогу знову згадати про ті страшні часи Голодомору, задуматись над трагедією, що не оминула майже жодну сім’ю українського народу.
…Ми повинні завжди пам’ятати
Перш, ніж зробити у майбутнє кроки:
Не забувать історії уроки.
(з поеми «Янгол»)
Дякуємо організаторам конкурсу, адміністрації та директору школи – Я.М. Овсієнко за можливість взяти участь у заході такого рівня, а також батькам – за належне виховання доньки. Катя – досить активна та старанна учениця, жоден конкурс не залишається поза її увагою – чи то обласний, чи всеукраїнський, чи міжнародний, та за участь у яких, не вперше здобуває перемогу. Тож від щирого серця вітаємо Катю із значною нагородою. Бажаємо творчості, натхнення та краси!
Олена Самойленко, соціальний педагог
Малобілозерської школи-інтернату «Дивосвіт»
Дивосвітівський «Янгол» підкорив Київ
5 березня 2018 року, в Міністерстві освіти і науки України відбулося урочисте нагородження 23 переможців ІІ Міжнародного міждисциплінарного конкурсу наукових і творчих робіт ім. Володимира Маняка та Лідії Коваленко, присвяченого роковинам Голодомору. Загалом на конкурс надійшло близько 1350 робіт. Серед них: вірші, поеми, есе, дослідницькі, пошукові та наукові роботи, документальні фільми, методичні розробки (веб-квести, уроки, позакласні заходи), серії малюнків, витинанки. Учасниками стали школярі, вчителі, методисти, наукові співробітники музеїв та аспіранти з усієї України.