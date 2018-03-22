Місячник профорієнтації в Запорізькій області зібрав 19,3 тисячі осіб

Вже десятий рік поспіль в Запорізькій області проходив Місячник профорієнтації, протягом якого фахівці центрів зайнятості спільно з представниками освіти, за участю роботодавців проводили профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, вчителів, батьківської громадськості.
Фахівці центрів зайнятості запрошували молодь до участі в інноваційних профорієнтаційних заходах: квестах «Країною професій», професіографічних екскурсіях до ринкоутворюючих підприємств Запорізької області. На заходах з дітьми спілкувались ветерани праці, майстри-професіонали, успішні підприємці, адже саме вони досконало знають тонкощі улюбленої роботи.
Школярі, які остаточно не визначилися із вибором майбутньої професії, мали можливість пройти професійне діагностування на базі обласного та районних центрів зайнятості, отримати консультації та спільно з фахівцями побудувати перспективні профорієнтаційні плани дій. Учнівська молодь дізналась про роботу платформи з профорієнтації та розвитку кар’єри на офіційному Інтернет – порталі Державної служби зайнятості України, де кожен бажаючий може отримати послуги з профорієнтації у онлайн – форматі шляхом проходження тестування. В обласному центрі зайнятості активно працював PROFI Центр, де проводились тренінги та професійне тестування для школярів та студентської молоді.
Фахівці служби зайнятості прагнули донести до дітей інформацію цікаво та пізнавально, тож, кожен рік додає нові сучасні форми спілкування. До родзинок цьогорічної акції можна віднести такі неординарні заходи як: профорієнтаційний захід “Жива книга” в рамках проекту PROF-успіх спільно з управлінням освіти Мелітопольської міської ради, Майстер-класи з прикрашання пряників на базі супермаркетів «Сільпо», Майстер-клас із розробки веб-сайтів (на базі багатопрофільного центру професійно-технічної освіти, Фотоконкурс «Робітничі династії Запорізького краю», Фотоконкурс «Робітничі династії Запорізького краю», та ін.
Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік розповіла: «Комплексна робота зі школярами веде до правильного, відповідального вибору майбутньої професії. Разом із великим бажанням діяти, творчим натхненням та оптимізмом молодь визначить своє професійне майбутнє, щоб бути успішними та корисними суспільству. Наше завдання – зорієнтувати молодь, випускників та їх батьків на ринку праці, довести до них, які професії сьогодення та ближчої перспективи, затребувані, хто потрібен роботодавцю, яких фахівців чекають на підприємствах регіону».
На завершення Місячника майже в усіх центрах зайнятості працювала «пряма телефонна лінія», під час якої на запитання батьків, педагогів, молоді відповідали фахівці з профорієнтації.
Місячник профорієнтації у Запорізькій області завершився, але питання надання якісних соціальних послуг, профорієнтації, проведення превентивних заходів серед шкільної молоді щодо обізнаності та відповідального професійного вибору, завжди знаходяться в центрі уваги фахівців обласної служби зайнятості.
Додатково:
Учасниками різноманітних профорієнтаційних заходів, що були проведені центрами зайнятості Запорізької області стали близько 19,3 тис. осіб, у т.ч. більше 16 тисяч – представники учнівської молоді.
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47
Місячник профорієнтації в Запорізькій області зібрав 19,3 тисячі осіб
Вже десятий рік поспіль в Запорізькій області проходив Місячник профорієнтації, протягом якого фахівці центрів зайнятості спільно з представниками освіти, за участю роботодавців проводили профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді, вчителів, батьківської громадськості.