На Запоріжжі поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні неповнолітнього

Працівники поліції викрили зловмисника, який у Мелітополі відібрав у підлітка майно. Підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження.
21 березня на вулиці 50-річчя Перемоги в Мелітополі невідомий заволодів мобільним телефоном 13-річного хлопця та втік.
Під час відпрацювання прилеглої території співробітники групи реагування поліції Мелітопольського відділу поліції на вулиці Гризодубової затримали підозрюваного, у якого вилучили викрадений засіб зв’язку. Ним виявився 18-річний мешканець Мелітопольського району. Останнього затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники поліції Запорізької області розкрили 62 пограбування.
Нагадаємо, що поліцейські вилучили наркотичні засоби у трьох раніше засуджених мешканців Мелітополя.
Відділ комунікації поліції Запорізької області