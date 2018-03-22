Пасажир із Туреччини намагався ввезти заборонені риболовні снасті

Законодавством України встановлено заборону щодо ввезення рибальських знарядь, однак ці норми інколи ігноруються. Так, днями у аеропорту Запоріжжя було встановлено факт незаконного переміщення товару для вилову риби.
Під час митного оформлення пасажирів, які прибули з Туреччини, громадянин України обрав “зелений коридор”, де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку та не передбачає заповнення митної декларації. Однак після перетину “білої смуги”, що позначає закінчення “зеленого коридору”, у його багажі без ознак приховування знаходилася рибальська сітка однієї з торгових марок. Снасті були виготовлені з синтетичних монониток.
Відповідно до статті 53 Закону України “Про тваринний світ” забороняється ввезення в Україну електроловильних систем (електровудок), монониткових (волосінних) сіток та інших засобів добування об’єктів тваринного світу.
Таким чином, громадянин порушив митні правила, передбачені статтею 471 Митного кодексу України. Стосовно нього складено протокол.
Запорізька митниця ДФС