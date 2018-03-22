Сумна новина

20 березня помер відомий запорізький кобзар Олександр Стариковський. Він був великим патріотом, пропагандистом української культури, впізнаною особистістю міста – співав на Хортиці, біля дубу, на багатьох святах.
Стариковський Олександр Олександрович народився в 1949 році. У 1966 закінчив загальноосвітню середню школу в Гуляйполі, а в 1972 – Бердянський педагогічний інститут. Вчителював. Мав багато захоплень: різьблення по дереву, виготовлення музичних інструментів, кераміка, портретна графіка. Автор багатьох пісень.