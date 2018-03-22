У Розівському районі бійці ДСНС вивільнили вантажний автомобіль та врятували водія

21 березня о 12:45 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в с. Новомлинівка Розівського району сталася надзвичайна подія.
Як з’ясувалося, водій вантажного автомобіля Рено не впорався з керуванням, з`їхав у кювет та перекрив дорогу для інших транспортних засобів. Рятувальники за допомогою гнучкого зчеплення та пожежного автомобіля витягнули вантажівку та відбуксирували її на безпечну ділянку дороги. В результаті події ніхто не постраждав.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.