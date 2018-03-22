У Запоріжжі поліція забезпечує охорону громадського порядку(відео)

Конфлікт, який виник під час сесії Запорізької обласної ради з мітингувальниками, локалізовано. На громадського активіста складено адміністративний протокол.
Сьогодні, 22 березня в залі засідань розпочалась двадцять перша чергова сесія Запорізької обласної ради.
О дев’ятій годині на площі Фестивальній біля Запорізької обласної адміністрації зібрались бійці АТО з міст Бердянськ, Токмак та Запоріжжя. Загальна кількість учасників близько 50 осіб.
Головні вимоги мітингувальників – надання земельних ділянок учасникам бойових дій, зняття недоторканності з депутата.
Учасники заходу намагались увійти до сесійної зали обласної ради. Їх не пропускали працівники охорони, які здійснюють охорону будівлі ЗОДА. Представники ради пояснили – у зв’язку з тим, що зал наповнений, безперешкодно пропустити таку велику групу людей технічно неможливо.
Після чого між мітингувальниками, охоронцями та представниками облради виник конфлікт. Спільними діями поліцейські владнали конфлікт. Ініціативна група в кількості 10-15 осіб, яку очолював громадський активіст, зайшла до сесійної зали.
В залі засідань громадський активіст, якому згідно голосування депутатів, відмовились надавати слово, почав виражатись нецензурною лайкою та ображати чиновників та депутатів.
Губернатор звернувся до поліції із заявою про притягнення громадського активіста до відповідальності за порушення громадського порядку та намір зірвати сесію облради. Чоловіка намагались доставити до поліції для з’ясування обставин події та складання протоколу про адміністративне правопорушення.
Мітингувальники хотіли завадити від’їзду поліцейського спецавтомобіля. Між поліцією та активістами виник конфлікт, який був вичерпаний.
Стосовно активіста 1975 року народження поліцейські склали адміністративний протокол за ст.173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративне правопорушення. Після складання протоколу, громадянина відпустили.
Відділ комунікації поліції Запорізької області