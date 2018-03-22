У Запорізькій області за добу бійці ДСНС врятували 5 людей та вивільнили 4 автомобіля внаслідок несприятливих погодних умов

За добу бійці ДСНС 4 рази надавали допомогу населенню у зв’язку з несприятливими погодними умовами у Запоріжжі, Розівському та Мелітопольському районах.
Так, 21 березня о 23:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вул. Садівництва, Шевченківського р-н, м. Запоріжжя вантажний автомобіль Mercedec Atega застряг у кюветі. Рятувальники за допомогою тросу та пожежного автомобіля витягли вантажівку на безпечну ділянку дороги.
Всього за добу рятувальники вивільнили зі снігового полону 4 авто, а також врятували 5 людей. На щастя, ніхто не постраждав.
Для надання допомоги залучалось 4 одиниці спецтехніки та 16 рятувальників.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до водіїв та пасажирів з проханням в дні несприятливих погодних умов утримуватись від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям рятувальники рекомендують укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.
Великобілозерський район: фахівці-піротехніки знешкодили 14 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
21 березня фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили 14 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Серед них 12 артилерійських снарядів калібру 76 мм, мінометна міна калібру 82 мм та граната РГ-42 часів минулих війн. Зазначені вибухонебезпечні предмети виявили місцеві мешканці у лісосмузі, поблизу с. Велика Білозерка Великобілозерського району.
Сьогодні, 22 березня роботи по знешкодженню ВНП у зазначеному районі продовжуються.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Протягом доби 22 березня у місті Запоріжжя та місцями на теріторії Запорізької області зберігатиметься ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Прогноз погоди на 22 березня 2018 року
по Запорізькій області
Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 2-7о морозу, вдень від 1о морозу до 4о тепла.
по місту Запоріжжя
Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень без істотних опадів, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі 5-7о морозу, вдень від 1о морозу до 1о тепла.
Прогноз погоди на 23 – 24 березня 2018 року
по Запорізькій області
23.03.18 – Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень опади, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, ожеледиця, вітер східний 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла.
24.03.18 – Хмарно з проясненнями, вночі невеликий сніг, вдень без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер північно-східний 7-12 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень 0-5о тепла.
Тому, рятувальники вже зараз звертаються до громадян утриматися від поїздок на великі відстані автобусами та власним транспортом. Під час руху неухильно дотримуйтеся вимог Правил дорожнього руху. Не забувайте про паски безпеки, дотримуйтесь безпечної швидкості та дистанції, правил паркування (аби не заважати роботі снігоприбиральної та спецтехніки). Водіям рекомендуємо укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі, ковдру для можливості зігрітися у разі виникнення надзвичайної ситуації.