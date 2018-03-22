Відшкодування втрат на 8,5 млн грн забезпечили запорізькі аудитори за 2 місяці 2018 року

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області за січень – лютий 2018 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму 8,5 млн грн. За результатами заходів, які вжили аудитори, керівники місцевих органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій прийняли 9 управлінських рішень та прийняли до виконання 10 пропозицій за підсумками державних фінансових аудитів.
Правоохоронним органам передано матеріали шести контрольних заходів, за результатами яких розпочато одне досудове розслідування та вручено одне письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
До підприємств, установ та організацій, де виявлено порушення, у п’яти випадках застосовано зупинення операцій із бюджетними коштами та зменшення бюджетних асигнувань. Прийнято дві вимоги про повернення використаних не за цільовим призначенням субвенцій.
За допущені порушення 15 осіб притягнуто до адміністративної та трьох до матеріальної відповідальності.
Для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслано відомості про фінансові операції, що підлягає фінансовому моніторингу, на загальну суму 470 тис. гривень.
Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області