За порушення законодавства під час виплат заробітних плат донараховано 16 мільйонів гривень

У Запорізькій області з початку року фахівці фіскальної служби провели 23 перевірки з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства під час виплат заробітних плат та інших доходів. За їхніми результатами до суб’єктів господарювання застосовані штрафні санкції на загальну суму 16,2 мільйона гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Зокрема, під час документальних перевірок встановлені порушення з нарахування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування під час виплат найманим працівникам.
Крім того, завдяки профілактичним заходам виявлено 82 громадянина, праця яких використовувалась нелегально. На даний час їм виплачено 284 тисячі гривень офіційної зарплати, з якої до бюджетів надійшло понад 117 тисяч гривень єдиного соціального внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору.
Як підкреслила Юліана Козаченко, питання своєчасності, повноти нарахування заробітних плат та їх легалізація залишається одним із основних напрямів роботи фіскальної служби регіону. Адже детінізація ринку праці сприяє соціальній захищеності громадян та підвищує надходження до бюджетів й соціальних фондів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області