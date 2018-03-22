Запорізькі поліцейські та школярі долучились до флешмобу «Шевченківські дні пам’яті» (фото, відео)

Працівники відділу ювенальної превенції Управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області разом зі школярами Запоріжжя взяли участь у всеукраїнському флешмобі «Шевченківські дні пам’яті».
кція присвячена 204-й річниці від дня народження поета та письменника Тараса Шевченка. За задумом організаторів, учасники флешмобу повинні прочитати один з віршів Кобзаря.
Працівники поліції ювенальної превенції Запоріжжя прийняли естафету від колег із Сумщини. Разом з учнями запорізької школи № 65 поліцейські продекламували уривок з вірша «І мертвим, і живим…» Діти та правоохоронці вирішили прочитати твір на острові Хортиця, стежками якого колись гуляв сам Тарас Шевченко та милувався красою славетного Дніпра.
Естафету шевченківських читань запоріжці передали працівникам ювенальної превенції поліції Дніпропетровщини.
Відділ комунікації поліції Запорізької області