Автовласники Запорізького регіону поповнили місцеву скарбницю на 1,4 мільйона гривень

За два місяці до місцевих бюджетів Запорізької області надійшло майже 1,4 мільйона гривень транспортного податку. Це на 386 тисяч або на 39 відсотків більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, більшість надходжень “автоподатку” забезпечили платники-юридичні особи – понад 1,1 мільйона.
Із загальної суми переважну частину податку сплатили власники елітних автівок м. Запоріжжя – 615 тисяч, Оріхівського та Гуляйпільського районів перерахували 167 тисяч, Мелітопольського та Приазовського районів – 146 тисяч, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 131 тисячу, Бердянського та Приморського районів – 115 тисяч.
Зазначимо, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, у тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2018 році – це 1 мільйон 396,1 тисячі гривень. Ставка податку встановлена у розмірі 25 тисяч гривень на рік.
Головне управління ДФС у Запорізькій області