Гумористичний город уже засіяли!

У Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбулося чергове засідання «На гумористичному городі», яке провели члени Національної спілки письменників України: «Голова» – пан Буряк (Михайло Буряк) та «Секретарка» – пані Морквина (Ольга Ліщук). Як завжди, відкрив його «Охоронець городу», бард – Володимир Козеровський. Напередодні Дня сміху «город» засівався музичними, патріотичними, ліричними та гумористичними зернятами.
У посівній кампанії взяли участь: Ніна Іоніна, Наталя Літош, Ірина Євдокимова, Юрій Круговий, Віктор Павлов, танцювальний колектив «Срібне джерельце», Валерія Підопригора, Андрій Маурін, Тетяна Біла, Володимир Шпирко, Ганна Кравчук, Валентина Гарбер та Віталій Крапивко. Відповідальною за розділ «Анекдот – у залу» одностайно обрали Людмилу Козеровську, яка блискуче впоралася зі своїми обов’язками – розповіла актуальні анекдоти «до сніданку», «до обіду» й «до вечері». Музичними творами порадували глядачів учні Запорізької музичної школи №4 Тимофій Товстуха, Маргарита Карташева та Аксинія Дзиґа (викладачі – Лариса Биховська та Борис Баклицький).
На засіданні була присутня Оксана Ковалевська – одна з ініціаторів та фундаторів волонтерського руху в місті Оріхів. Для неї та всіх волонтерів Ольга Ліщук виконала власну «Пісню про небайдужих людей». Інша пісня цієї ж авторки, виконана разом з Валерією Підопригорою в бальних платтях 19-го століття, додала засіданню колориту й куражу. Своїм неперевершеним показом українських пісень викликала бурхливі оплески артистка ансамблю «Запорожці» обласної філармонії Світлана Малюкова.
Не обійшлося й без магії – на засіданні чаклувала «книжкова Фея» – завідувач Центру національних культур Запорізької ОУНБ Ольга Назаренко. А в скрутну мить прийшов сівачам на допомогу «магістр гумору» та «володар сміху» письменник Пилип Юрик.
На знімках:
Пісню виконують Валерія Підопригора й Ольга Ліщук
Піснями та варениками пригостила глядачів Світлана Малюкова
Виступає бард Володимир Козеровський
Сергій СТРІЛЕЦЬ