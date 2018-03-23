Ринок праці Запорізької області

Станом на 23 березня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 22,4 тис. осіб, з них 17,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 23 березня 2018 року – 1531 одиниця (у м. Запоріжжі – 911 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 15 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 5 безробітних).
З початку березня 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 136 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 97 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.