У м. Запоріжжя бійці ДСНС ліквідували пожежу у господарчій будівлі

22 березня о 22:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Медичній Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 40 кв.м. На момент пожежі господар будинку знаходився вдома. Помітивши загорання, він викликав рятувальників.
О 22:40 пожежу локалізували, а о 00:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
В результаті події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
22 березня о16:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Миру в селі Водяне Кам’янко-Дніпровського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 56 кв.м.
О 17:10 вогнеборці локалізували загорання, а о 18:52 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалось, власник буднику розтопив піч для обігріву. Ймовірно, через порушення правил експлуатації пічного опалення, відбулось займання дерев’яного перекриття стелі.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу в гаражі
22 березня о 18:16 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Очаківській в м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дерев’яне перекриття гаражу на загальній площі 25 кв.м.
О 18:43 вогнеборці локалізували загорання, а о 19:35 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалося в приміщенні для обігріву була встановлена буржуйка.
Ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у будинку
23 березня о 00:42 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в провулку Запорізький в м. Бердянськ.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в одній із кімнат одноповерхового житлового будинку горять домашні речі та меблі на загальній площі 6 кв.м.
О 01:02 вогнеборці локалізували загорання, а о 01:42 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Внаслідок події, ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам’ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.
Запорізька область: вогнеборці ліквідували пожежу у господарчій споруді
23 березня о 04:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного домоволодіння по вул. Ювілейній в м. Гуляйполе, виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 20 кв. м. На момент пожежі господарі знаходились вдома.
О 05:05 бійці ДСНС локалізували пожежу, а о 06:30 повністю ліквідували. Після чого рятувальники провели розбір та проливку конструкцій для запобігання виникнення повторного займання.
Завдяки злагодженим діям рятувальників, вдалося запобігти розповсюдження вогню на літню кухню, що знаходилась поруч.
Ймовірною причиною пожежі сталося коротке займання електропроводки. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 4 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.