У Запоріжжі поліцейські ліквідували нелегальний гральний заклад

Працівники поліції закрили залу гральних автоматів у Заводському районі Запоріжжя.
22 березня у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст. 203² Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом), працівники Заводського відділення поліції виявили залу гральних автоматів. Нелегальний заклад функціонував по вулиці Електричній. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 4 гральних автомати.
На даний час вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до незаконного бізнесу.
Нагадаємо, що співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми викрили жительку Запоріжжя, яка організувала надання сексуальних послуг за викликом.
Відділ комунікації поліції Запорізької області