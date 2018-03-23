У Запоріжжі поліцейські ліквідували нелегальний гральний заклад

У Запоріжжі поліцейські ліквідували нелегальний гральний заклад

Працівники поліції закрили залу гральних автоматів у Заводському районі Запоріжжя.

22 березня у рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ст. 203² Кримінального кодексу України (Зайняття гральним бізнесом), працівники Заводського відділення поліції виявили залу гральних автоматів. Нелегальний заклад функціонував по вулиці Електричній. Під час обшуку поліцейські виявили та вилучили 4 гральних автомати.

На даний час вживаються заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до незаконного бізнесу.

Нагадаємо, що співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми викрили жительку Запоріжжя, яка організувала надання сексуальних послуг за викликом.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

Кримінал