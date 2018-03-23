За фактом пошкодження автомобіля відкрито кримінальне провадження

У Запоріжжі стався вибух легкового автомобіля. Постраждалих немає. За фактом умисного пошкодження майна відкрито кримінальне провадження.
22 березня близько 21:00 по вулиці Шкільній в місті Запоріжжя стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Олександрівського відділення поліції, співробітники Вибухотехнічного управління, кінологічної служби та служби з надзвичайних ситуацій.
Встановлено, що внаслідок вибуху було пошкоджено «MITSUBISHI», механічні пошкодження зазнав автомобіль «LADA», який був припаркований поблизу. Постраждалих немає.
З місця події вилучено металеві частини та мікрочастини. Призначено судові експертизи.
На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи для встановлення свідків, очевидців події та осіб, причетних до скоєння злочину.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна). Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, що у Мелітополі поліцейські затримали підозрюваного у пограбуванні неповнолітнього.
Відділ комунікації поліції Запорізької області