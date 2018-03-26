Бюджети Запорізької області отримали майже 40 мільйонів акцизного податку

Від продажу підакцизних товарів місцеві скарбниці Запорізького регіону поповнились на 40 мільйонів гривень акцизного податку. Лише за попередній місяць платники перерахували 16,7 мільйона гривень, що майже на мільйон більше, ніж торік.
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, акцизний податок з роздрібної торгівлі залишається у розпорядженні органів місцевого самоврядування та є стабільним джерелом надходжень місцевих бюджетів, у тому числі об’єднаних територіальних громад.
Так, найбільші суми цього податку з початку року сплатили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 22 мільйони, Мелітопольського та Приазовського районів – 7,3 мільйона, Бердянського та Приморського управління – 2,6 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 2 мільйони, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 1,8 мільйона тощо.
Нагадаємо, для реалізації уроздріб алкоголю і тютюну підприємцю необхідно мати відповідні ліцензії, які видає фіскальна служба. Вартість дозволу на продаж алкогольних напоїв становить 8 тисяч гривень на рік на кожний електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться у місці торгівлі, а на території сіл і селищ – 500 гривень. Плата за ліцензію на торгівлю тютюновими виробами складає 2 тисячі гривень, на території сіл і селищ – 250 гривень на кожне місце торгівлі.
Головне управління ДФС у Запорізькій області