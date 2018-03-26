Регіональний фестиваль – конкурс інструментальної музики «Чарівні музики співзвуччя» по класу баяну та акордеону серед учнів шкіл естетичного виховання вперше відбудеться в м. Мелітополі на базі Дитячої школи мистецтв 5 квітня 2018 року з 12:00.
Творче змагання сприятиме популяризації виконавства по класу баяна та акордеона,пропаганді української музики.Головною метою заходу є сприяння розвитку дитячої творчості та творче спілкування учнів та викладачів мистецьких шкіл регіону.
Фестиваль-конкурс проводиться у номінаціях:
– учні-солісти;
– ансамблі;
– оркестри.
Вік учасників від 7 до 16 років.
У змаганні приймуть участь:
Генічеська школа естетичного виховання-Медвідь К.,Дьомкін А., Дерипаско Б. (викл. Сергєєва В. П.), Чучко Д., Король М. (викл. Супрунов А. І.)
Новоолексіївська школа естетичного виховання – Погребной І., Умеров Р. (викл. Власенко С. О.).
Новотроїцька ДШМ – Ілляшенко Р. (викл. Мазун Н. Л.).
Василівська ДМШ – Кудашев А. (викл. Рєзнік Ж. В.)
Костянтинівська ДМШ – Рись Д. (викл. Якубов Р. І.)
Пологівська ДШМ – Харь А., Тирсін К. (викл. Сагайдак В. В.)
Бердянська ДМШ – Колесніков Д. (викл. Хохлов В. В.), Моісеєнко Д., Кудлаєва Н. (викл. Киричек В. М.)
Малобілозерська ДМШ – Воловенко О., Воловенко А., Єцкало Ю (викл. Димна Л. О.)
Дитяча школа мистецтв (м. Мелітополь) – Ляхов К., Єгоров В. (викл. Рижих Л. В.), Борисенко А. (Блатнік А. Г.)
Ансамбль баяністів Приморської ДМШ (кер. Шмєткова С. В.)
Очікуються учасники з міст та районів регіону. Оцінювати виступи конкурсантів буде компетентне журі. Голова журі – директор КЗ «Запорізьке музичне училище ім. П. І. Майбороди» Запорізької міської ради, заслужений працівник культури України, голова Запорізького обласного відділення Всеукраїнської національної музичної спілки, лауреат міжнародних конкурсів Пелюк Сергій Олександрович.
В рамках Фестивалю – конкурсу відбудеться концерт студентів класу Пелюка С. О.
Усі учасники Регіональний фестивалю – конкурсу отримують дипломи, розроблені для цього заходу, а переможці – спеціальні призи з емблемою Фестивалю – конкурсу.
Велику підтримку в проведенні здійснює відділ культури Мелітопольської міської ради.
Фестиваль – конкурс «Чарівні музики співзвуччя…» стане справжнім святом музичного мистецтва і дійсно «наповнять радістю серця…».
«Чарівні музики співзвуччя»
Регіональний фестиваль – конкурс інструментальної музики «Чарівні музики співзвуччя» по класу баяну та акордеону серед учнів шкіл естетичного виховання вперше відбудеться в м. Мелітополі на базі Дитячої школи мистецтв 5 квітня 2018 року з 12:00.