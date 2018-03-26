Досягнення «надзвичайних» спортсменів

24-25 березня в м. Олександрія Кіровоградської області відбувся Чемпіонат України з армліфтингу. На турнір з`їхались близько 200 спортсменів з 7 областей України для того, щоб виявити сильніших у трьох вправах “Rolling Thunder”, “Apollon`s Axle” та “Silver Bullet”. Начальник караулу 9-ї державної пожежно-рятувальної частини по охороні м. Мелітополь Головного управління ДСНС України у Запорізькій області старший лейтенант служби цивільного захисту Анатолій Храмов, як завжди, показав відмінні результати. Він змагався в трьох вправах у ваговій категорії до 100 кг. Рятувальник-спортсмен здобув золото у вправах “Rolling Thunder” та “Apollon`s Axle”, а у “Silver Bullet” посів третє місце.
А командир відділення 9-ДПРЧ прапорщик служби цивільного захисту Артем Щербаков виконав норматив кандидата майстру спорту. Рятувальник почав займатися армліфтингом всього пів року тому і це його перше серйозне досягнення. Вітаємо наших надзвичайних спортсменів і бажаємо подальших успіхів! Віримо у вас!