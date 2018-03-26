ДРУГА МОЛОДІСТЬ СВІТЛАНИ КЛИМЕНКО

Приємною подією у культурному житті Оріхова став концерт «В душі виспівує весна» солістки районного будинку культури Світлани Клименко з нагоди її ювілею.
Звертаючись до глядачів зі сцени,співачка сказала:
«Програму концерту я складала за вашими замовленнями,тому пісні будуть різні. Кожна з них пройшла через моє серце,викликаючи певні почуття. Пісні — і радісні, і сумні — однаково прекрасні та змістовні,бо відображають наше життя,яке не завжди безтурботне. Вони сколихують спогади,нагадують наші молоді роки,несуть мудру виховну функцію і вчать нас жити та любити.
Я –щаслива людина,бо маю змогу співати для вас!»
Схвальні оплески присутніх викликало зворушливе щире виконання пісень «Рідня моя», «Грай, моя сопілка», «Одна калина»,а також ліричних мелодій минулих років. У репертуарі талановитої співачки дуже багато оригінальних музичних композицій, які не залишають байдужими слухачів,викликають позитивні емоції. Вразили всіх і її гарні сценічні костюми.
Світлана Клименко підготувала для шанувальників своєї творчості і прем’єру пісні «Без тебе» ( автори слів та музики –Федір Вакуленко і Олег Залозний).
А ще вона запросила всіх бажаючих до любительського об’єднання «Мелодія сердець», яке почне діяти у квітні.
У концертній програмі,яку вела Анжеліка Гольнєва,взяли участь друзі солістки—Юрій Білогуб,Сергій Дроздов, Ярослав Попадинець, Артем Чиж,юні танцюристи зразкового хореографічного колективу «Веселкові барви», онучка Ксенія Клименко.
Сердечні поздоровлення отримала Світлана Клименко від директора районного будинку культури Людмили Власенко,а також від своїх рідних — чоловіка, дітей та онуків. Вдячними словами,квітами та щедрими оплесками вітали її шанувальники, друзі і знайомі.
Зі Світланою познайомилась два роки тому,коли вона вирішила повернутися на сцену після тривалої перерви. Вона стала героїнею двох моїх газетних публікацій – «Через призму емоцій» та « І спів торкнувся струн душі». Мати трьох дітей, любляча дружина і турботлива бабуся,енергійна і завзята жінка,вона прагне і надалі дарувати людям радість своїми піснями. Бо вважає: друга молодість приходить до того,хто першу зберіг.
Тамара КУРОЧКІНА м. Оріхів