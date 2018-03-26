На Запоріжжі запрацювала перша поліцейська станція (фото, відео)

Завдяки зусиллям керівництва Головного управління Національної поліції в Запорізькій області та громадськості вдалось відкрити першу поліцейську станцію в області.
23 березня у селищі міського типу Кушугум запрацювала поліцейська станція, яка обслуговуватиме територію трьох селищних рад – Кушугумської, Малокатеринівської та Балабинської.
Як розповів т.в.о. начальника Запорізького відділення поліції Дмитро Гізюк, відкриття станції дозволить значно оперативніше реагувати на звернення місцевих мешканців, яких на території обслуговування проживає понад 20 тисяч осіб. Поліцейська станція має три автомобіля, які виїжджатимуть на виклики людей.
У відремонтованих, комфортних приміщеннях, обладнаних комп’ютерною технікою, будуть чергувати цілодобово групи реагування поліції, слідчі, дільничні офіцери та оперативники.
Раніше до найближчого відділення поліції було понад 30 км. З відкриттям станції мешканцям населених пунктів буде набагато зручніше і швидше скористатися допомогою правоохоронців.
Нагадаємо, що автопарк поліції Запорізької області поповнився новими транспортними засобами.
Відділ комунікації поліції Запорізької області