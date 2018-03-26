Поліцейські встановили обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради та затримали підозрюваного (відео)

Правоохоронці встановили обставини смерті колишнього депутата Генічеської районної ради. Особу підозрюваного у скоєнні злочину встановлено. Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Як повідомлялось раніше, 14 березня близько 17:30 до Комунарського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що в міській лікарні помер чоловік, віком близько 35 років. Правоохоронці з’ясували, що це мешканець Херсонської області 1982 року народження.
Було відкрито кримінальне провадження за ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою нещасний випадок.
З метою всебічного та повного проведення досудового розслідування було висунуто декілька версій події.
Спочатку під час досудового розслідування були отримані первинні дані стосовно розтину та деяких досліджень. Дані, які б вказували тільки на самостійне травмування через необережність були поставлені під сумнів.
В результаті проведених оперативно-розшукових та слідчих заходів було встановлено обставини, за яких колишній депутат Генічеської районної ради отримав травми, свідки події та особа, підозрювана у скоєнні злочину.
Встановлено, що 10 березня зловмисник наніс потерпілому удари в область голови, від яких громадянин впав на землю. Після чого нападник заволодів його мобільним телефоном.
Місцевому мешканцю 2000 року народження обрано запобіжний захід тримання під вартою.
Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження), ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція статей передбачає до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Відділ комунікації поліції Запорізької області