Студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Антон Ліповий виборов «срібло» Чемпіонату України з паратхеквондо

У Вінницькій області відбувся Чемпіонат України з паратхеквондо. У складі збірної команди Запорізької області представляв честь Економіко-правничого коледжу Запорізького національного університету студент другого курсу спеціальності інженерія програмного забезпечення Антон Ліповий.
Антон виступав у класі К-43, де було понад десять спортсменів із різних областей України. У першому бою студент переміг представника Харківської області, в другому – спортсмена з Львівської області. У фінальній сутичці Антон програв атлету Одеської області.
За підсумками змагань спортсмен Економіко-правничого коледжу ЗНУ посів друге місце.
Прес-служба ЗНУ